    Самир Шарифов возглавил межправкомиссию с Казахстаном

    Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав азербайджанской части совместной межправительственной комиссии с Казахстаном по торгово-экономическому сотрудничеству.

    Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

    Согласно документу, в составе комиссии произведен ряд кадровых и структурных изменений. В частности, председателем МПК с азербайджанской стороны назначен вице-премьер Самир Шарифов. Ранее комиссию возглавлял министр энергетики страны.

    Кроме того, в состав включены заместитель министра энергетики и заместитель министра экологии и природных ресурсов.

    Также расширен состав за счет включения руководителя отдела международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджана.

    Министерству иностранных дел поручено уведомить казахстанскую сторону о внесенных изменениях.

    Ильхам Алиев Межправительственная комиссия (МПК) Азербайджано-казахстанские отношения Самир Шарифов распоряжение президента
    Samir Şərifov Qazaxıstanla ticarət-iqtisadi əməkdaşlıq üzrə hökumətlərarası komissiyanın sədri olub

