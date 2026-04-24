Самир Шарифов возглавил межправкомиссию с Казахстаном

Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав азербайджанской части совместной межправительственной комиссии с Казахстаном по торгово-экономическому сотрудничеству.

Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.

Согласно документу, в составе комиссии произведен ряд кадровых и структурных изменений. В частности, председателем МПК с азербайджанской стороны назначен вице-премьер Самир Шарифов. Ранее комиссию возглавлял министр энергетики страны.

Кроме того, в состав включены заместитель министра энергетики и заместитель министра экологии и природных ресурсов.

Также расширен состав за счет включения руководителя отдела международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджана.

Министерству иностранных дел поручено уведомить казахстанскую сторону о внесенных изменениях.