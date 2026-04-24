Самир Шарифов возглавил межправкомиссию с Казахстаном
- 24 апреля, 2026
- 12:24
Президент Ильхам Алиев внес изменения в состав азербайджанской части совместной межправительственной комиссии с Казахстаном по торгово-экономическому сотрудничеству.
Как сообщает Report, глава государства подписал соответствующее распоряжение.
Согласно документу, в составе комиссии произведен ряд кадровых и структурных изменений. В частности, председателем МПК с азербайджанской стороны назначен вице-премьер Самир Шарифов. Ранее комиссию возглавлял министр энергетики страны.
Кроме того, в состав включены заместитель министра энергетики и заместитель министра экологии и природных ресурсов.
Также расширен состав за счет включения руководителя отдела международного сотрудничества Аппарата Кабинета министров Азербайджана.
Министерству иностранных дел поручено уведомить казахстанскую сторону о внесенных изменениях.