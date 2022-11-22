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Самед Сеидов: Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе

Самед Сеидов: Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира не только в регионе, но и во всем мире
Внутренняя политика
22 ноября 2022 г. 11:03
Самед Сеидов: Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе

Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира не только в регионе, но и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, глава делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов заявил на Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий".

Председатель комитета напомнил, что по результатам 44-дневной Отечественной войны Азербайджан обеспечил выполнение 4-х резолюций Совбеза ООН, страна прилагает все усилия для установления мира в регионе.

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Версия на английском языке Samad Seyidov: Azerbaijan trying to ensure peace not only for region but also for world
Версия на азербайджанском языке Səməd Seyidov: “Azərbaycan sülhü nəinki region, həm də dünya üçün təmin etməyə çalışır”

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