Самед Сеидов: Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира в регионе

Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира не только в регионе, но и во всем мире

Азербайджан прилагает все усилия для обеспечения мира не только в регионе, но и во всем мире.

Как сообщает Report, об этом председатель комитета по международным отношениям и межпарламентским связям Милли Меджлиса, глава делегации Азербайджана в Парламентской Ассамблее Совета Европы Самед Сеидов заявил на Международной конференции азиатских политических партий (ICAPP) на тему "Безопасность и сотрудничество: роль политических партий".

Председатель комитета напомнил, что по результатам 44-дневной Отечественной войны Азербайджан обеспечил выполнение 4-х резолюций Совбеза ООН, страна прилагает все усилия для установления мира в регионе.