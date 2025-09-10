ЧМ-2026 Ильхам Алиев СВМДА Непал Катар Средний коридор
    Самед Сеидов: Азербайджан не закрывал двери перед ПАСЕ, но требует уважения к своей позиции

    Внутренняя политика
    • 10 сентября, 2025
    • 12:41
    Самед Сеидов: Азербайджан не закрывал двери перед ПАСЕ, но требует уважения к своей позиции

    Азербайджан не закрывал двери перед ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы), но требует уважения к своей позиции.

    Как сообщает Report, об этом сказал председатель комитета Милли Меджлиса по международным отношениям и межпарламентским связям Самед Сеидов на сегодняшнем заседании комитета.

    По его словам, антиазербайджанские силы предпринимали шаги, вынудившие делегацию Азербайджана приостановить свою деятельность в ПАСЕ:

    "Мы четко обозначили свою позицию. Азербайджан не будет сотрудничать с силами, настроенными против нашей страны".

    Лента новостей