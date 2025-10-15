Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15 октября встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

С.Гафарова сказала, что действующий в настоящее время Милли Меджлис VII созыва сформирован в результате выборов, проведенных в сентябре 2024 года. Она подчеркнула, что впервые за период независимости выборы были проведены по всему Азербайджану после восстановления территориальной целостности страны.

Руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, говоря о сотрудничестве между парламентом и судебными органами, отметил, что Милли Меджлис поддерживает ряд инициатив, касающихся судебной системы.

На мероприятии также выступили председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Сянан Гаджиев и президент Международной ассоциации судей Вальтер Барон. Гости высоко оценили тесное сотрудничество азербайджанского парламента с судебной властью.