Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум
    Ильхам Алиев Путь к Победе ЧМ-2026 Национальный градостроительный форум

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    • 15 октября, 2025
    • 19:57
    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова 15 октября встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей.

    Об этом Report сообщили в отделе прессы и связей с общественностью парламента Азербайджана.

    С.Гафарова сказала, что действующий в настоящее время Милли Меджлис VII созыва сформирован в результате выборов, проведенных в сентябре 2024 года. Она подчеркнула, что впервые за период независимости выборы были проведены по всему Азербайджану после восстановления территориальной целостности страны.

    Руководитель Аппарата Милли Меджлиса Фарид Гаджиев, говоря о сотрудничестве между парламентом и судебными органами, отметил, что Милли Меджлис поддерживает ряд инициатив, касающихся судебной системы.

    На мероприятии также выступили председатель Гражданской коллегии Верховного суда Азербайджана Сянан Гаджиев и президент Международной ассоциации судей Вальтер Барон. Гости высоко оценили тесное сотрудничество азербайджанского парламента с судебной властью.

    Международная ассоциация судей Сахиба Гафарова Милли Меджлис
    Фото
    Sahibə Qafarova Beynəlxalq Hakimlər Assosiasiyasının 67-ci illik iclasının iştirakçıları ilə görüşüb

    Последние новости

    20:14

    Азербайджанские кикбоксеры успешно выступили на Кубке мира в Ташкенте

    Индивидуальные
    20:04

    В Грузии пройдут первые заседания муниципальных советов

    В регионе
    20:00

    Лавров повторил, что поставки Tomahawk Киеву нанесут колоссальный ущерб отношениям РФ и США

    В регионе
    19:57

    Сахиба Гафарова встретилась с участниками 67-й ежегодного заседания Международной ассоциации судей

    Внутренняя политика
    19:50

    Лавров: РФ готова обсуждать вопросы с США, в том числе на президентском уровне

    В регионе
    19:35

    Германия предоставит дополнительную поддержку Украине на сумму более $2 млрд

    Другие страны
    19:34

    Гутерриш: Гуманитарная деятельность ООН на грани коллапса

    Другие страны
    19:34
    Фото

    Джейхун Байрамов встретился с новым генсекретарем ТюркПА

    Внешняя политика
    19:23

    Израиль ожидает возвращения тел еще нескольких заложников

    Другие страны
    Лента новостей