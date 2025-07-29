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Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов Бразилии

Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов Бразилии Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Швейцарию встретилась в Женеве с председателем Палаты депутатов Бразилии Уго Моттой.
Внутренняя политика
29 июля 2025 г. 18:17
Сахиба Гафарова встретилась с председателем Палаты депутатов Бразилии

Председатель Милли Меджлиса Сахиба Гафарова в рамках рабочего визита в Швейцарию встретилась в Женеве с председателем Палаты депутатов Бразилии Уго Моттой.

Как сообщает Report, на встрече было отмечено, что, несмотря на географическую отдаленность между странами, существуют возможности для дальнейшего расширения связей как на двусторонней, так и на многосторонней основах.

Было отмечено, что в 2023 году исполнилось 30 лет со дня установления дипломатических отношений между Азербайджаном и Швейцарией. В данном контексте стороны подчеркнули, что сотрудничество между двумя государствами находится на высоком уровне, включая межпарламентские связи.

В ходе беседы было отмечено, что VI Всемирная конференция председателей парламентов является хорошей возможностью для обмена мнениями по вопросам, представляющим общий интерес для законодательных органов, и было подчеркнуто значение сотрудничества в рамках таких важных международных платформ.

Стороны подчеркнули, что в прошлом году Азербайджан успешно принял COP29. Также обсуждались возможности обмена опытом и сотрудничества в организации Парламентской конференции, которая будет проходить в рамках COP30 в Бразилии.

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Версия на азербайджанском языке ФотоSahibə Qafarova Braziliya Deputatlar Palatasının sədri ilə görüşüb

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