Сахиб Алыев: Религиозное образование должно быть увязано с наукой

10:54

Религиозное образование должно быть увязано с наукой и воспитанием.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель председателя комитета общественных объединений и религиозных организаций Милли Меджлиса Сахиб Алыев на республиканской научно-практической конференции на тему "Современные модели религиозного образования в контексте традиций и глобальных вызовов".

По его словам, должны проводиться многочисленные дебаты о науке и религии, общество должно быть просвещенным.

"Проведение религиозного образования в балансе с наукой и воспитанием также налаживает мост между ними", - подчеркнул зампред.