Сахават Алисой исключен из партии Мусават

Баку. 17 ноября. REPORT.AZ/ Сегодня состоялось заседание Дивана (Совета) партии Мусават.

Как сообщил Report заместитель башгана (председателя) партии Мусават Эльман Фаттах, на заседании обсуждались внутрипартийные проблемы. За совершение действий, противоречащих политической идеологии партии, бывший кандидат в башганы Сахават Алисой исключен из ее рядов. Председателю центральной контрольно-ревизионной комиссии Аловсату Талышханлы сделано предупреждение.