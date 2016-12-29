Сафтар Гаджиев награжден орденом "За службу Отечеству" 3-й степени

29 декабря, 2016 16:01

Баку. 29 декабря. REPORT.AZ/ Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Сафтара Гейдар оглу Гаджиева орденом "За службу Отечеству" 3-й степени. Как сообщает Report, согласно распоряжению, за преданность Азербайджанской Республике, достойное и добросовестное выполнение служебного долга, высокопрофессиональное обеспечение безопасности объектов государственной охраны и охраняемых объектов полковник Сафтар Гейдар оглу Гаджиев награждается орденом "За службу Отечеству" 3-й степени.