    Садиг Гурбанов: Значимость суверенитета и независимости нужно передавать будущим поколениям

    Внутренняя политика
    • 19 сентября, 2025
    • 11:23
    Садиг Гурбанов: Значимость суверенитета и независимости нужно передавать будущим поколениям

    Восстановление государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году стало кульминацией национальной борьбы, продолжающейся с 1918 года.

    Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на конференции, посвященной Дню Государственного Суверенитета, проходившей в парламенте в рамках "Года Конституции и Суверенитета".

    По его словам, необходимо сохранять в сознании народа значимость государственного суверенитета и независимости и передавать это на должном уровне будущим поколениям.

    "Конечно, все это должно проявляться и в образовании, культуре и других подобных сферах. Перед нами как перед суверенным государством стоит ряд важных задач. Должна продолжаться деятельность в построении сильной армии, сильного государственности, а также обеспечения верховенства прав граждан", - подчеркнул депутат.

    Sadiq Qurbanov: Suverenliyin bərpası 1918-ci ildən bəri davam edən milli mübarizənin tarixi zirvəsi idi

