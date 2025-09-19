Садиг Гурбанов: Значимость суверенитета и независимости нужно передавать будущим поколениям
- 19 сентября, 2025
- 11:23
Восстановление государственного суверенитета Азербайджана в 2023 году стало кульминацией национальной борьбы, продолжающейся с 1918 года.
Как сообщает Report, об этом заявил председатель комитета Милли Меджлиса по природным ресурсам, энергетике и экологии Садиг Гурбанов на конференции, посвященной Дню Государственного Суверенитета, проходившей в парламенте в рамках "Года Конституции и Суверенитета".
По его словам, необходимо сохранять в сознании народа значимость государственного суверенитета и независимости и передавать это на должном уровне будущим поколениям.
"Конечно, все это должно проявляться и в образовании, культуре и других подобных сферах. Перед нами как перед суверенным государством стоит ряд важных задач. Должна продолжаться деятельность в построении сильной армии, сильного государственности, а также обеспечения верховенства прав граждан", - подчеркнул депутат.