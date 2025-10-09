Ильхам Алиев III Игры СНГ Путь к Победе пропавшие без вести кибербезопасность
    Сабина Алиева: Вопросы психического здоровья всегда находятся в центре внимания государства

    Внутренняя политика
    • 09 октября, 2025
    • 15:27
    Сабина Алиева: Вопросы психического здоровья всегда находятся в центре внимания государства

    В Азербайджане предпринимаются необходимые шаги для улучшения психического здоровья различных групп населения, повышения осведомленности в данной сфере и борьбы с дискриминацией.

    Как сообщает Report, об этом заявила омбудсмен Сабина Алиева на первом заседании Рабочей "Психическое здоровье и права человека".

    Она отметила, что в Азербайджане вопросы психического здоровья всегда находятся в центре внимания государства, предпринимаются усилия по укреплению правовой базы и практических мер в данной сфере с учетом международных руководящих принципов.

    Алиева подчеркнула, что Азербайджан пережил тяжелые последствия Первой и Второй Карабахских войн. По ее словам, изгнание с родных земель, потери, плен, минная угроза и прочие последствия войны негативно сказались на психическом здоровье тысяч азербайджанских граждан.

    "Мы постоянно уделяем внимание психосоциальной реабилитации ветеранов и семей шехидов и рекомендуем усилить работу в данном направлении. В целях оказания психологической и медицинской поддержки пострадавшим, их родственникам и членам семей в военный и послевоенный период по нашей инициативе были организованы акции в различных регионах страны – Гяндже, Шеки, Агстафе, Лянкяране", - добавила омбудсмен.

    Səbinə Əliyeva: Əhalinin psixi sağlamlığının yaxşılaşdırılması sahəsində zəruri addımlar atılır

