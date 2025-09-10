Сабина Алиева приняла участие в 18-м заседании Генассамблеи ААО
- 10 сентября, 2025
- 12:49
Омбудсмен Азербайджана Сабина Алиева в качестве вице-президента Азиатской ассоциации омбудсменов (ААО) приняла участие в 26-м заседании Совета директоров и 18-м заседании Генеральной ассамблеи ААО.
Как сообщили Report в Аппарате омбудсмена Азербайджана, мероприятия были организованы Национальной надзорной комиссией Китая и Азиатским антикоррупционным альянсом (ААО) в Нанкине (Китай).
На заседании утвержден отчет о деятельности Ассоциации за 2024-2025 годы, включая аудиторский отчет, а также обсужден план действий на 2025-2026 годы. Принято решение провести следующее, 27-е заседание Совета директоров в Гонконге.
Исполнительный секретарь Ассоциации подчеркнул активную деятельность Института омбудсмена Азербайджана, отметив, что тренинги и вебинары, организованные Аппаратом омбудсмена, внесли особый вклад в обмен опытом между институтами-членами ААО, а также в развитие навыков в конкретных областях прав человека.
Сабина Алиева отметила, что ААО является важной площадкой в плане защиты и продвижения прав человека в регионе.