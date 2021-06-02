Сабина Алиева: Омбудсмен Армении ни разу не навестил наших пленных

"Судебное заседание было открытым. Обвиняемые были обеспечены адвокатом и переводчиком. Их права обеспечены".

"Судебное заседание было открытым. Обвиняемые были обеспечены адвокатом и переводчиком. Их права обеспечены".

Как передает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева журналистам после прошедшего в Бакинском военном суде подготовительного заседания суда по уголовному делу арестованных в Карабахе армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в Первой Карабахской войне и совершивших другие преступления.

"Хочу особо отметить, что омбудсмен Армении ни разу не посетил содержащихся в Армении наших пленных, не поинтересовался их состоянием, медпомощью и питанием. Два наших соотечественника около шести лет содержались там как заложники. За это время он ни разу не поинтересовался их состоянием. Наоборот, омбудсмен Армении занимается только политическими заявлениями, а не своими прямыми обязанностями", - сказала она.