О нас
Report Georgia
Аудио новости

Сабина Алиева: Омбудсмен Армении ни разу не навестил наших пленных

Сабина Алиева: Омбудсмен Армении ни разу не навестил наших пленных "Судебное заседание было открытым. Обвиняемые были обеспечены адвокатом и переводчиком. Их права обеспечены".
Внутренняя политика
2 июня 2021 г. 13:16
Сабина Алиева: Омбудсмен Армении ни разу не навестил наших пленных

"Судебное заседание было открытым. Обвиняемые были обеспечены адвокатом и переводчиком. Их права обеспечены".

Как передает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева журналистам после прошедшего в Бакинском военном суде подготовительного заседания суда по уголовному делу арестованных в Карабахе армянских террористов Мкртчяна Людвика Мкртичовича и Хосровяна Алеши Арамаисовича, пытавших азербайджанских пленных в Первой Карабахской войне и совершивших другие преступления.

"Хочу особо отметить, что омбудсмен Армении ни разу не посетил содержащихся в Армении наших пленных, не поинтересовался их состоянием, медпомощью и питанием. Два наших соотечественника около шести лет содержались там как заложники. За это время он ни разу не поинтересовался их состоянием. Наоборот, омбудсмен Армении занимается только политическими заявлениями, а не своими прямыми обязанностями", - сказала она.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на английском языке Sabina Aliyeva: Armenian ombudsman never visited our hostages in his country
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Ermənistan ombudsmanı bir dəfə də olsun ölkəsində saxlanılan əsirlərimizə baş çəkmədi" 

Самое важное

Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест
Для полетов на внутренних линиях у пассажиров не будут требовать ПЦР-тест
2 июня 2021 г. 10:35
Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном
Ариф Алви: Пакистан гордится тем, что находится рядом с братским Азербайджаном
1 июня 2021 г. 20:00
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
Министр о взаимном признании дипломов Азербайджана и Турции - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 16:01
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
Зия Сельчук: Турецкие учителя будут преподавать в школе, которую построят в Шуше - ЭКСКЛЮЗИВ
1 июня 2021 г. 12:50
Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям
Байрамов: Недопустимо, чтобы армянская сторона прибегала к провокациям
31 мая 2021 г. 22:43
Президент Азербайджана обратился к развитым странам и донорским организациям
Президент Азербайджана обратился к развитым странам и донорским организациям
31 мая 2021 г. 20:50
Выступление Ильхама Алиева в видеоформате на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
Выступление Ильхама Алиева в видеоформате на 74-й сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения
31 мая 2021 г. 20:06
Перехвачен БПЛА вооруженных сил Армении
Перехвачен БПЛА вооруженных сил Армении
31 мая 2021 г. 18:39
Найдено тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне
Найдено тело еще одного военнослужащего, погибшего в Отечественной войне
31 мая 2021 г. 14:06
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
Милли Меджлис принял законопроект о Шуше
31 мая 2021 г. 12:07

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi