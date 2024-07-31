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Сабина Алиева: Наблюдение за выборами будут вести независимые сотрудники Аппарата омбудсмена

Сабина Алиева: Наблюдение за выборами будут вести независимые сотрудники Аппарата омбудсмена Независимые сотрудники Аппарата омбудсмена будут вести наблюдение на избирательных участках в день выборов и передавать всю информацию омбудсмену.
Внутренняя политика
31 июля 2024 г. 11:28
Сабина Алиева: Наблюдение за выборами будут вести независимые сотрудники Аппарата омбудсмена

Независимые сотрудники Аппарата омбудсмена будут вести наблюдение на избирательных участках в день выборов и передавать всю информацию омбудсмену.

Как сообщает Report, об этом сказала Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева на круглом столе "Обеспечение избирательного права граждан", проведенном совместно с Центральной избирательной комиссией (ЦИК).

По ее словам, все избирательные участки, которые человек не может покинуть добровольно, будут находиться под контролем Аппарата омбудсмена: "Это участки на территории воинских частей и пенитенциарных учреждений в Баку и регионах".

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Версия на азербайджанском языке Seçki günü Ombudsman Aparatının müstəqil əməkdaşları da müşahidə aparacaqlar

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