Сабина Алиева: Армения не предоставляет никакой информации о пропавших без вести

Вопрос о пропавших без вести четырех тысячах граждан постоянно находится в центре нашего внимания.

Вопрос о пропавших без вести четырех тысячах граждан постоянно находится в центре нашего внимания.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, проводятся встречи с их семьями: "Мы информируем международные структуры. Несколько месяцев назад мы опубликовали заявление о пропавших без вести. С сожалением хочется отметить, что Армения в нарушение всех правовых норм не предоставляет никакой информации о пропавших без вести лицах".