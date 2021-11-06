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Сабина Алиева: Армения не предоставляет никакой информации о пропавших без вести

Сабина Алиева: Армения не предоставляет никакой информации о пропавших без вести Вопрос о пропавших без вести четырех тысячах граждан постоянно находится в центре нашего внимания.
Внутренняя политика
6 ноября 2021 г. 15:14
Сабина Алиева: Армения не предоставляет никакой информации о пропавших без вести

Вопрос о пропавших без вести четырех тысячах граждан постоянно находится в центре нашего внимания.

Как сообщает Report, об этом заявила Уполномоченный по правам человека (омбудсмен) Азербайджана Сабина Алиева.

По ее словам, проводятся встречи с их семьями: "Мы информируем международные структуры. Несколько месяцев назад мы опубликовали заявление о пропавших без вести. С сожалением хочется отметить, что Армения в нарушение всех правовых норм не предоставляет никакой информации о пропавших без вести лицах".

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Версия на английском языке Sabina Aliyeva: Armenia does not provide any information about missing persons
Версия на азербайджанском языке Səbinə Əliyeva: "Ermənistan itkin düşmüş şəxslərlə bağlı heç bir məlumat vermir"

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