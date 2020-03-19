С завтрашнего дня начинаются праздничные дни по случаю Новруз байрамы

С 20 марта в Азербайджане начинаются праздничные дни по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Report, 20 и 21 марта в Азербайджане будет отмечаться праздник Новруз.

Нерабочие дни продлятся с 20-го по 28-ое марта.

Согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочий день 27 марта поменяли местами с воскресным днем - 29 марта.

Таким образом, 20-28 марта 2020 года будут нерабочими днями. Очередным рабочим днем считается 29 марта.