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С завтрашнего дня начинаются праздничные дни по случаю Новруз байрамы

С завтрашнего дня начинаются праздничные дни на Новруз байрамы

© stock.adobe

С 20 марта в Азербайджане начинаются праздничные дни по случаю Новруз байрамы.

Как сообщает Report, 20 и 21 марта в Азербайджане будет отмечаться праздник Новруз. 

Нерабочие дни продлятся с 20-го по 28-ое марта. 

Согласно решению, подписанному премьер-министром Али Асадовым, для обеспечения последовательности рабочих и выходных дней, рабочий день 27 марта поменяли местами с воскресным днем - 29 марта. 

Таким образом, 20-28 марта 2020 года будут нерабочими днями. Очередным рабочим днем считается 29 марта.   

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