С трагедии в АГНА прошло 14 лет

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Сегодня отмечается 14-ая годовщина теракта, совершенного в Азербайджанской государственной нефтяной академии (АГНА).

Как напоминает Report, теракт был совершен 30 апреля 2009 года во втором корпусе Азербайджанской государственной нефтяной академии по улице Диляры Алиевой, 227 г. Баку.

Проникший в здание вуза гражданин Грузии Гадиров Фарда Асад оглу 1980 г.р. открыл огонь из пистолета "Макарова" по лицам, находившимся в тот момент в вузе. Он поднимался на каждый этаж (с первого по шестой этаж) и вел беспорядочную стрельбу. Ф.Гадиров убил 12 и ранил 13 человек, дойдя до шестого этажа, он увидел, что окружен полицией, после чего, забаррикадировавшись в одной из аудиторий, покончил с собой.

В обвинительном акте отмечается, что заказчик Гумашьян Мардун Григорьевич на почве национальной ненависти в начале 2009 года договорился с гражданами Грузии азербайджанской национальности Фардой Гадировым, Джавиданом Амировым, Наджафом Сулеймановым, Надиром Алиевым и другими о совершении террористического акта против азербайджанцев в Баку.

По приговору Суда по тяжким преступлениям от 10 августа 2010 года, обвиняемые по делу Надир Алиев, Джавидан Амиров, Наджаф Сулейманов были приговорены к пожизненному заключению, а Ариз Габулов - к 11-ти годам тюрьмы.

Отметим, что Распоряжением Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева от 3 сентября 2015 года, Азербайджанская государственная нефтяная академия была переименована в Азербайджанский государственный университет нефти и промышленности.