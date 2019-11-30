​С сегодняшнего дня стартует предвыборная агитационная кампания

С сегодняшнего дня кандидаты, политические партии, блоки и их уполномоченные представители начнут вести агитационную кампанию к муниципальным выборам, которые состоятся 23 декабря.

Как сообщает Report, агитационная кампания начинается за 23 дня до голосования и завершается за 24 часа до начала голосования.

Агитационная кампания завершится 22 декабря в 08:00.

Напомним, что муниципальные выборы в Азербайджане пройдут 23 декабря. Будут избраны 15 тысяч 156 представителей в 1606 муниципалитетов. Последние муниципальные выборы в республике проводились 23 декабря 2014 года.