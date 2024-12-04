С организаторов лотерей будет требоваться ИНН

С организаторов лотерей будет требоваться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для регистрации лотереи.

С организаторов лотерей будет требоваться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для регистрации лотереи.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках в закон "О лотереях".

В документе указано, что для регистрации лотереи (за исключением стимулирующей лотереи) организатор должен представить в уполномоченный орган документы в бумажной или электронной форме не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения первой игры.

Согласно поправке, в заявлении на регистрацию лотереи должны быть указаны наименование организатора лотереи, идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение, название и форма лотереи.