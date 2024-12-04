О нас

С организаторов лотерей будет требоваться ИНН

С организаторов лотерей будет требоваться ИНН С организаторов лотерей будет требоваться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для регистрации лотереи.
Внутренняя политика
4 декабря 2024 г. 21:00
С организаторов лотерей будет требоваться ИНН

С организаторов лотерей будет требоваться идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) для регистрации лотереи.

Как сообщает Report, это отражено в предлагаемых поправках в закон "О лотереях".

В документе указано, что для регистрации лотереи (за исключением стимулирующей лотереи) организатор должен представить в уполномоченный орган документы в бумажной или электронной форме не позднее чем за 10 (десять) рабочих дней до проведения первой игры.

Согласно поправке, в заявлении на регистрацию лотереи должны быть указаны наименование организатора лотереи, идентификационный номер налогоплательщика, местонахождение, название и форма лотереи.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Lotoreya təşkilatçılarından VÖEN tələb olunacaq

Самое читаемое

В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
В Азербайджане с завтрашнего дня ожидаются интенсивные осадки
30 ноября 2024 г. 13:56
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
Завтра в Азербайджане ожидаются ливни и сильный ветер
28 ноября 2024 г. 17:10
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
СМИ: Командующий российскими войсками в САР генерал-лейтенант Кисель снят с должности
1 декабря 2024 г. 05:24
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается изморось
29 ноября 2024 г. 12:51
Прогноз погоды на первый день декабря
Прогноз погоды на первый день декабря
30 ноября 2024 г. 12:10
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
Завтра в Баку и на Абшероне ожидается дождливая погода
1 декабря 2024 г. 11:59
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
ОСЭР: В Африке две трети городов подвергаются рискам из-за изменений климата
28 ноября 2024 г. 04:14
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
Власти Сирии заявили о восстановлении контроля над некоторыми позициями
29 ноября 2024 г. 19:13
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
МИД Азербайджана: Армения нарушает международное право, не обеспечивая возвращение западных азербайджанцев
2 декабря 2024 г. 12:56
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
Завтра в Азербайджане местами ожидаются дожди и туман
3 декабря 2024 г. 12:37

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi