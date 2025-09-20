Ильхам Алиев Великое возвращение Формула 1 День государственного суверенитета
    С момента полного восстановления государственного суверенитета Азербайджана минуло 2 года

    Внутренняя политика
    • 20 сентября, 2025
    • 13:01
    Два года назад, 20 сентября в 13:00, антитеррористические мероприятия локального характера, проведенные азербайджанской армией для восстановления суверенитета страны, завершились поднятием белого флага армянскими сепаратистами в Карабахе и полным принятием ими условий властей Азербайджана.

    Report напоминает, что начавшаяся 19 сентября операция была завершена по достижению поставленных целей. Эта операция была проведена за короткий срок - всего за 23 часа 50 минут.

    Антитеррористические мероприятия были проведены с целью обеспечения выполнения положений трехстороннего заявления от ноября 2020 года, предотвращения широкомасштабных провокаций в Карабахском экономическом районе, разоружения и вывода подразделений вооруженных сил Армении с территории Азербайджана, нейтрализации их военной инфраструктуры, обеспечения безопасности мирного населения, возвращающегося на освобожденные от оккупации территории, а также гражданских лиц, привлеченных к восстановительным работам, азербайджанских военнослужащих, и восстановления конституционного строя Азербайджана.

    Учитывая обращение представителей армянских жителей Карабаха посредством временно размещенного в Азербайджане российского миротворческого контингента, 20 сентября 2023 года в 13:00 было достигнуто соглашение о прекращении антитеррористических мероприятий локального характера на следующих условиях:

    1. Расположенные в Карабахском районе Азербайджана формирования вооруженных сил Армении и незаконные армянские вооруженные формирования складывают оружие, оставляют боевые позиции и посты, а также полностью разоружаются. Подразделения вооруженных сил Армении покидают территорию Азербайджана, незаконные армянские вооруженные формирования расформировываются.

    2. Параллельно сдаются все вооружение и тяжелая техника.

    20 сентября президент Азербайджана Ильхам Алиев обратился к народу и объявил о восстановлении суверенитета Азербайджана в результате успешного завершения антитеррористических мероприятий, носивших локальный характер.

    После антитеррористических мероприятий представители армянской общины, проживающие в Карабахе, которые неоднократно отказывались от встречи с представителями Азербайджана, были вынуждены согласиться на встречу, которая состоялась в городе Евлах.

    На встречах обсуждались вопросы ликвидации сепаратистского режима, реинтеграции проживающих в Карабахе армян. В то же время для армянского населения Карабаха была создана возможность ознакомления с условиями реинтеграции, предложенными Азербайджаном, и самостоятельного принятия решения о том, оставаться в регионе или нет.

    28 сентября 2023 года главарь сепаратистского режима Карабаха Самвел Шахраманян подписал документ о ликвидации так называемого режима.

