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Руководство МИД Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения

Руководство МИД Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, его заместители, а также руководители дипломатических представительств и консульств, аккредитованных за рубежом, посетили Аллею почётного захоронения.
Внутренняя политика
7 июля 2025 г. 08:26
Руководство МИД Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, замминистры, а также руководители дипломатических представительств и консульств, аккредитованных за рубежом, посетили Аллею почетного захоронения.

Как передает Report, участники церемонии возложили цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память с глубоким уважением.

Также была почтена память видного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

Ежегодно 9 июля в Азербайджане отмечается профессиональный праздник дипломатических работников — День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана, учрежденный постановлением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2007 года.

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Версия на английском языке Leadership of Azerbaijani Foreign Ministry visits Alley of Honor

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