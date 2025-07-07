Руководство МИД Азербайджана посетило Аллею почетного захоронения

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, его заместители, а также руководители дипломатических представительств и консульств, аккредитованных за рубежом, посетили Аллею почётного захоронения.

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов, замминистры, а также руководители дипломатических представительств и консульств, аккредитованных за рубежом, посетили Аллею почетного захоронения.

Как передает Report, участники церемонии возложили цветы к могиле Общенационального лидера Гейдара Алиева и почтили его память с глубоким уважением.

Также была почтена память видного офтальмолога, академика Зарифы Алиевой, к ее могиле возложены цветы.

Ежегодно 9 июля в Азербайджане отмечается профессиональный праздник дипломатических работников — День сотрудников органов дипломатической службы Азербайджана, учрежденный постановлением президента Ильхама Алиева от 24 августа 2007 года.