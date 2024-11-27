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Руководство Коллегии встретилось с адвокатами, назначенными судьями

Руководство Коллегии встретилось с адвокатами, назначенными судьями 20:03
Внутренняя политика
27 ноября 2024 г. 20:30
Руководство Коллегии встретилось с адвокатами, назначенными судьями

Руководство Коллегии адвокатов Азербайджана (КААР) 27 ноября в Адвокатском бюро "De Fendo" поздравило и наградило адвокатов, недавно назначенных на должности судей.

Как сообщает Report, глава коллегии Анар Багиров пожелал новоназначенным судьям успехов в их будущей деятельности.

Багиров, говоря о совершенствовании судебной деятельности, конкурсах по отбору судей и продвижении молодых квалифицированных кадров, отметил успешное участие КААР в Судебно-правовом совете и Комитете по отбору судей.

Он выразил уверенность, что назначенные судьи своим опытом и знаниями внесут вклад в судебно-правовые реформы, призвал их всегда соблюдать принципы прозрачности, соответствуя почетному званию судьи.

Глава коллегии подчеркнул, что из числа судей, назначенных распоряжением президента Азербайджана от 19 ноября 2024 года, восемь человек являются членами Коллегии адвокатов, назвав это высоким показателем. По его словам, адвокатура становится кадровым резервом не только для других сфер, но и для судебной системы.

По итогам конкурса на вакантные должности судей восемь членов КААР были назначены на различные судебные должности: Набиев Рамзи Султан оглу (Ширванский коммерческий суд), Нуриев Агиль Абдул оглу (Лянкяранский суд по тяжким преступлениям), Ганбаров Таги Адалат оглу (Тертерский военный суд), Гасанов Теймур Гасан оглу и Мамедова Гюнель Игбал гызы (Сабунчинский районный суд города Баку), Мейбуллаева Шафига Эльдар гызы (Астаринский районный суд), Байрамов Самир Закир оглу (Хачмазский районный суд) и Гусейнов Эльшан Табризович (Масаллинский районный суд).





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Версия на азербайджанском языке ФотоVəkillər Kollegiyasının rəhbərliyi yeni hakim təyin olunan vəkilləri təltif edib

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