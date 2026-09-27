В связи с 27 сентября - Днем памяти руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы.

Как передает Report, представители фонда возложили цветы к памятнику Победы, являющемуся символом героической летописи азербайджанского народа.

С глубоким уважением почтили память всех шехидов, проявивших самоотверженность ради территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также освобождения наших земель.