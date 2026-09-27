Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти
    Ильхам Алиев 27 Сентября – День памяти

    Руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы

    Внутренняя политика
    • 27 сентября, 2026
    • 21:14
    Руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы

    В связи с 27 сентября - Днем памяти руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы.

    Как передает Report, представители фонда возложили цветы к памятнику Победы, являющемуся символом героической летописи азербайджанского народа.

    С глубоким уважением почтили память всех шехидов, проявивших самоотверженность ради территориальной целостности и суверенитета нашей страны, а также освобождения наших земель.

    Руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы
    Руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы
    Руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы
    27 Сентября – День памяти
    Фото
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
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