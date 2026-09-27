Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
Daxili siyasət
- 27 sentyabr, 2026
- 21:11
27 Sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun rəhbərliyi və kollektivi Zəfər Parkını ziyarət edib.
"Report" xəbər verir ki, fondun rəsmiləri Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsinin rəmzi olan Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyublar.
Ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda fədakarlıq göstərmiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.
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