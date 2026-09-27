İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü
    İlham Əliyev 27 Sentyabr - Anım Günü

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Daxili siyasət
    • 27 sentyabr, 2026
    • 21:11
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    27 Sentyabr Anım Günü ilə əlaqədar Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun rəhbərliyi və kollektivi Zəfər Parkını ziyarət edib.

    "Report" xəbər verir ki, fondun rəsmiləri Azərbaycan xalqının qəhrəmanlıq salnaməsinin rəmzi olan Zəfər abidəsinin önünə gül dəstələri qoyublar.

    Ölkəmizin ərazi bütövlüyü, suverenliyi və torpaqlarımızın azadlığı uğrunda fədakarlıq göstərmiş bütün şəhidlərimizin əziz xatirəsi dərin ehtiramla yad edilib.

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib
    Əmanətlərin Sığortalanması Fondunun kollektivi Zəfər parkını ziyarət edib

    Əmanətlərin Sığortalanması Fondu (ADIF) 27 Sentyabr - Anım Günü
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    Руководство и коллектив Фонда страхования вкладов посетили парк Победы
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