Руководителю Администрации президента 44 года - БИОГРАФИЯ

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Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о назначении Самира Нуриева руководителем Администрации президента Азербайджанской Республики.



Report представляет биографию главы Администрации президента Самира Нуриева.

Самир Рафиг оглу Нуриев родился 9 марта 1975 года в Баку.

В 1991 году он поступил в Азербайджанский технический университет, в 1996 году окончил с отличием факультет Инженерного бизнеса и менеджмента этого же университета по специальности инженер-экономист.

В 2003-2005-е годы продолжил образование в американском университете Дьюк и получил степень магистра по политике международного развития.

В 1996-2003-е годы Самир Нуриев работал в частных фирмах и международных организациях на позициях экономиста, маркетинг менеджера и координатора проекта, в том числе в 2000-2001-ые годы – на должности бизнес-консультанта в Азербайджанском офисе программы развития ООН.

В 2006 году был назначен на должность директора департамента развития предпринимательства Министерства экономического развития Азербайджанской Республики.

Соответствующим распоряжением президента Азербайджанской Республики Самир Нуриев в 2009 году был назначен заместителем начальника Управления Государственного историко-архитектурного заповедника "Ичери шехер" при Кабмине, в 2013 году – начальником данного управления.

Распоряжением главы государства от 12 апреля 2016 года назначен директором Госагентства жилищного строительства при президенте АР.

Распоряжением президента азербайджанской Республики от 14 февраля 2018 года назначен председателем правления Госагентства жилищного строительства.

Распоряжением президента азербайджанской Республики с 21 апреля 2018 до 1 ноября 2019 года работал председателем Госкомитета по градостроительству и архитектуре.

Женат, имеет двух детей.