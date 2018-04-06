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    Руководитель штаба: За выборами в Азербайджане будет наблюдать 221 член миссии СНГ

    Глава наблюдательной миссии, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев прибудет в Баку 10 апреля

    Баку. 6 апреля. REPORT.AZ/ В день выборов президента Азербайджана за ходом голосования будет наблюдать 221 член миссии СНГ.  

    Об этом Report сообщил  руководитель штаба наблюдательной миссии СНГ Евгений Слобода.

    "Миссия намерена провести наблюдение за выборами практически во всех избирательных округах Азербайджана. Мы намерены охватить практически все", - заявил Е.Слобода.

    Он также указал, что глава наблюдательной миссии, исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев прибудет в Баку 10 апреля.

    Напомним, что долгосрочная миссия наблюдателей СНГ находится в Азербайджане с 20 марта. 

    Президентские выборы  пройдут в Азербайджане 11 апреля.

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