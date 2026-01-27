Руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской АР освобожден от должности
- 27 января, 2026
- 21:02
Руководитель Аппарата Верховного Меджлиса Нахчыванской Автономной Республики Ульви Гусейнли освобожден от занимаемой должности.
Как сообщает нахчыванское бюро Report, он занимал эту должность с 2020 года.
