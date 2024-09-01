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Руководитель Администрации президента проголосовал на выборах в Милли Меджлис

Руководитель Администрации президента проголосовал на выборах в Милли Меджлис Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев проголосовал на избирательном участке №34 Ясамальского второго избирательного округа номер 16.
Внутренняя политика
1 сентября 2024 г. 14:44
Руководитель Администрации президента проголосовал на выборах в Милли Меджлис

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев проголосовал на избирательном участке №34 Ясамальского второго избирательного округа номер 16.

Как сообщает Report, на этом избирательном участке также наблюдалась высокая явка избирателей.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.

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Версия на английском языке Head of presidential administration casts his vote in Azerbaijan parliamentary elections
Версия на азербайджанском языке Prezident Administrasiyasının rəhbəri 34 saylı seçki məntəqəsində səs verib

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