Руководитель Администрации президента проголосовал на выборах в Милли Меджлис

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев проголосовал на избирательном участке №34 Ясамальского второго избирательного округа номер 16.

Руководитель Администрации президента Азербайджана Самир Нуриев проголосовал на избирательном участке №34 Ясамальского второго избирательного округа номер 16.

Как сообщает Report, на этом избирательном участке также наблюдалась высокая явка избирателей.

Напомним, сегодня в Азербайджане проводятся внеочередные парламентские выборы в Милли Меджлис. Голосование началось в 08:00 по местному времени на 6 478 избирательных участках в 125 избирательных округах по всей стране, включая 54 участка на освобожденных территориях.

На 125 депутатских мандатов претендуют 990 кандидатов. Общее число избирателей в Азербайджане — 6 421 960 человек.

Избирательные участки закроются в 19:00.