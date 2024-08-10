Ровзат Гасымов: ЦИК призывает всех кандидатов соблюдать требования законодательства

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает всех кандидатов соблюдать требования законодательства.

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает всех кандидатов соблюдать требования законодательства.

Как передает Report, об этом независимому Медиа-центру "Выборы 2024“ сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.

Замглавы ЦИК сообщил, что в соответствии с законодательством обеспечены равные условия для агитационной кампании всех кандидатов.

По его словам, в республике выделено 5 506 мест для встреч с избирателями, которые предоставляются бесплатно. Кандидаты также могут проводить платную агитацию в 58 медиаорганизациях.

Ровзат Гасымов призвал всех кандидатов соблюдать требования законодательства и вести агитацию с уважением друг к другу.

Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 сентября.