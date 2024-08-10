Ровзат Гасымов: ЦИК призывает всех кандидатов соблюдать требования законодательства

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) призывает всех кандидатов соблюдать требования законодательства.
Как передает Report, об этом независимому Медиа-центру "Выборы 2024“ сообщил заместитель председателя Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Ровзат Гасымов.
Замглавы ЦИК сообщил, что в соответствии с законодательством обеспечены равные условия для агитационной кампании всех кандидатов.
По его словам, в республике выделено 5 506 мест для встреч с избирателями, которые предоставляются бесплатно. Кандидаты также могут проводить платную агитацию в 58 медиаорганизациях.
Ровзат Гасымов призвал всех кандидатов соблюдать требования законодательства и вести агитацию с уважением друг к другу.
Напомним, внеочередные парламентские выборы пройдут в Азербайджане 1 сентября.