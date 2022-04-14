Ровшан Рзаев: Жители зангиланского села Агалы будут переселены в скором времени

В селе Агалы Зангиланского района близится к завершению строительство "Умного села". Жители в скором времени будут переселены на родные земли.

В селе Агалы Зангиланского района близится к завершению строительство "Умного села". Жители в скором времени будут переселены на родные земли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев на презентации книги "Путь к победе Азербайджана в ходе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

По словам главы Госкомитета, одним из главных препятствий возвращению вынужденных переселенцем на свои земли является минная угроза: "Великобритания поддерживает Азербайджан в разминировании. Однако мы не получили большой поддержки от международного сообщества".