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Ровшан Рзаев: Жители зангиланского села Агалы будут переселены в скором времени

Ровшан Рзаев: Жители зангиланского села Агалы будут переселены в скором времени В селе Агалы Зангиланского района близится к завершению строительство "Умного села". Жители в скором времени будут переселены на родные земли.
Внутренняя политика
14 апреля 2022 г. 12:22
Ровшан Рзаев: Жители зангиланского села Агалы будут переселены в скором времени

В селе Агалы Зангиланского района близится к завершению строительство "Умного села". Жители в скором времени будут переселены на родные земли.

Как сообщает Report, об этом заявил председатель Госкомитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев Азербайджана Ровшан Рзаев на презентации книги "Путь к победе Азербайджана в ходе урегулирования армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта".

По словам главы Госкомитета, одним из главных препятствий возвращению вынужденных переселенцем на свои земли является минная угроза: "Великобритания поддерживает Азербайджан в разминировании. Однако мы не получили большой поддержки от международного сообщества".

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Версия на английском языке Rovshan Rzayev: Residents of Zangilan's Aghali village to return soon
Версия на азербайджанском языке Rövşən Rzayev: “Zəngilanın Ağalı kəndinin sakinləri yaxın vaxtlarda köçürüləcəklər”

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