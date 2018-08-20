Ровшан Рзаев: Решение социальных проблем вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания

© Report

Баку. 20 августа. REPORT.AZ/ В Госкомитете по делам беженцев и вынужденных переселенцев состоялось очередное заседание коллегии.

Как сообщили Report в Госкомитете, выступивший председатель структуры Ровшан Рзаев подчеркнул, что под руководством президента Ильхама Алиева в стране обеспечено всестороннее и устойчивое развитие, осуществляемые реформы полностью отвечают интересам народа и государство всегда рядом со своими гражданами и заботится о них.

По словам Р.Рзаева, решение социальных проблем вынужденных переселенцев всегда находится в центре внимания.

Было отмечено, что принимаются последовательные меры по улучшению их жилищно-бытовых условий, строятся новые жилые комплексы. Продолжается выполнение распоряжения, данного первым вице-президентом Мехрибан Алиевой, которая с особой чуткостью относится к данному вопросу. Распоряжение связано с переселением в новые квартиры проживающих в тяжелых условиях, в аварийных зданиях и постройках вынужденных переселенцев.

В повестку коллегии были включены вопросы, связанные с положением оказываемых вынужденным переселенцам коммунальных услуг, рассмотрением обращений граждан и пр. вопросами.

По всем обсуждаемым вопросам были выслушаны доклады руководителей соответствующих структурных отделов, проведены обсуждения, определены пути устранения существующих недочетов, даны конкретные поручения для выполнения предстоящих задач.