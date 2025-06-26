Российские и казахстанские студенты эвакуируются из Ирана через Азербайджан

Российские студенты эвакуируются из Ирана.

Российские студенты эвакуируются из Ирана.

Как сообщает южное бюро Report, с прошлой ночи через государственный пограничный пункт пропуска "Астара" эвакуировано более 40 граждан иностранных государств.

Среди иностранцев, возвращающихся в свои страны через гуманитарный коридор, открытый азербайджанской стороной из-за ирано-израильского конфликта, были японский дипломат, а также граждане Бахрейна, Австралии, Нидерландов, Великобритании, Италии.

Они выразили благодарность Азербайджану за обеспечение комфортного прохода и радушный прием. В эти минуты пограничный пункт пропуска пересекают российские и казахстанские студенты.

Эвакуация продолжается.