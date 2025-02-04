Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву

Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву

Соединенные Штаты приостанавливали, но уже возобновили поставки оружия и военной техники Украине.

Как передает Report , об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, поставки были возобновлены в прошедшие выходные дни. Согласно сведениям, полученным Reuters, нынешнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом первоначально рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.

В публикации говорится, что в американской администрации есть разногласия относительно объемов передачи Украине вооружений из американских арсеналов.

В Белом доме информацию пока не прокомментировали.