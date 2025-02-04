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Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву

Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву
Внутренняя политика
4 февраля 2025 г. 00:53
Reuters: Вашингтон возобновил поставки оружия Киеву

Соединенные Штаты приостанавливали, но уже возобновили поставки оружия и военной техники Украине.

Как передает Report, об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

По их данным, поставки были возобновлены в прошедшие выходные дни. Согласно сведениям, полученным Reuters, нынешнее правительство США во главе с президентом Дональдом Трампом первоначально рассматривало возможность полного прекращения поставок оружия Киеву.

В публикации говорится, что в американской администрации есть разногласия относительно объемов передачи Украине вооружений из американских арсеналов.

В Белом доме информацию пока не прокомментировали.

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Версия на азербайджанском языке KİV: Vaşinqton Kiyevə silah tədarükünü bərpa edib

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