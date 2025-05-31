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Религиозные деятели Турции и Грузии находятся с визитом в Агдаме

Религиозные деятели Турции и Грузии находятся с визитом в Агдаме Делегация, состоящая из религиозных деятелей Турции и Грузии, находится с визитом в Агдаме.
Внутренняя политика
31 мая 2025 г. 15:28
Религиозные деятели Турции и Грузии находятся с визитом в Агдаме

Делегация, состоящая из религиозных деятелей Турции и Грузии, находится с визитом в Агдаме.

Как сообщает корреспондент Report из Агдама, гости во время визита ознакомятся с разрушениями, учиненными армянами во время 30-летней оккупации, а также с историческими местами.

В то же время религиозные деятели посетят агдамскую Джума-мечеть, Комплекс Имарет и Аллею Шехидов. Гостям будет предоставлена информация об актах вандализма, совершенных армянами против историко-культурного наследия Азербайджана в период оккупации.

Отметим, что визит, в котором принимают участие более 30 азербайджанских религиозных деятелей, продлится до 2 июня. Следующий этап визита пройдет в Баку.

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Версия на азербайджанском языке ФотоTürkiyə və Gürcüstan din xadimləri Ağdamda olub, azad edilmiş ərazilərə səfər başa çatıb - YENİLƏNİB

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