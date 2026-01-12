Планируется реконструкция Карабахского канала для улучшения водоснабжения 9 районов Азербайджана

Разрабатывается проектно-сметная документация по реконструкции Карабахского канала, обеспечивающего оросительной водой до 115 тыс. гектаров посевных угодий и бытовой водой населенные пункты 9 районов.

Как сообщает Report, об этом заявил заместитель премьер-министра Шахин Мустафаев на совещании, посвященном Государственной программе по совершенствованию систем водоснабжения, дождевых и сточных вод в городе Баку и на Абшеронском полуострове на 2026-2035 годы.

По его словам, помимо вышеотмеченного, реконструировано 7 оросительных каналов и продолжается реконструкция 3 оросительных каналов, которые в общей сложности обслуживают 132,3 тыс. га посевных площадей:

"В последние годы в периоды маловодья на 60-километровом устьевом участке реки Кура под влиянием Каспийского моря наблюдалось повышение концентрации солености, что создавало серьезные трудности в удовлетворении потребностей в воде населения, проживающего на территории Нефтчалинского и Сальянского районов, расположенных в нижнем течении реки Кура. В результате принятых мер была обеспечена нормальная эксплуатация водозаборных сооружений и оптимальное удовлетворение спроса на воду без необходимости сброса дополнительной воды из Мингячевирского водохранилища".