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AZAL: Рейс Баку-Минводы был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета

AZAL: Рейс Баку-Минводы был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета Рейс Баку - Минеральные Воды вернулся в Баку
Внутренняя политика
27 декабря 2024 г. 12:41
AZAL: Рейс Баку-Минводы был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку-Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Командир воздушного судна принял решение развернуться сразу после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени.

В AZAL также заявили, что в ближайшее время будет предоставлена более подробная информация о рейсах в направлении России.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.

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Версия на английском языке Baku - Mineralnye Vody flight returns to Baku
Версия на азербайджанском языке AZAL Bakı-Mineralnıye Vodı reysini yerinə yetirən təyyarənin geri qayıtmasının səbəbini açıqlayıb

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