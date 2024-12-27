AZAL: Рейс Баку-Минводы был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета

Рейс Баку - Минеральные Воды вернулся в Баку

Самолет авиакомпании "Азербайджанские авиалинии" (AZAL), выполнявший рейс J2-8717 по маршруту Баку-Минеральные Воды, был вынужден вернуться в аэропорт вылета вскоре после взлета.

Об этом Report сообщили в AZAL.

Командир воздушного судна принял решение развернуться сразу после получения уведомления NOTAM о закрытии воздушного пространства над Махачкалой.

Самолет благополучно приземлился в Международном аэропорту Гейдар Алиев в 10:13 по местному времени.

В AZAL также заявили, что в ближайшее время будет предоставлена более подробная информация о рейсах в направлении России.

Напомним, 25 декабря самолет Embraer авиакомпании AZAL, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.