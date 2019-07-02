Начальник отдела: Проводимые в Азербайджане реформы направлены на обеспечение эффективной защиты прав и свобод человека

"Главным итогом реформ в Азербайджане является обеспечение эффективной защиты прав и свобод человека".

Как сообщает Report, об этом на презентации нового проекта совместной программы Европейского Союза и Совета Европы под названием "Повышение эффективности и качества судебной системы в Азербайджане" сказал начальник отдела Генпрокуратуры Азербайджана по поддержке государственного обвинения в судах апелляционной и кассационной инстанций Мурвет Гасанов.

Начальник отдела напомнил, что в связи с исполнением подписанного в 2017 году президентом Ильхамом Алиевым распоряжения "О расширении применения альтернативных видов наказания и процессуальных принудительных мер, связанных с усовершенствованием деятельности в пенитенциарной сфере, гуманизацией политики наказания, не связанной с изоляцией от общества", в ряд законов были внесены изменения.

По словам М.Гасанова, изменения коснутся свыше 8 000 осужденных.