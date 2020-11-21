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Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина

Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина Названы сферы, деятельность которых разрешена по субботам и воскресеньям в период продленного до 28 декабря 2020 года особого карантинного режима.
Внутренняя политика
21 ноября 2020 г. 00:14
Разрешенные по выходным сферы деятельности в период особого карантина

Названы сферы, деятельность которых разрешена по субботам и воскресеньям в период продленного до 28 декабря 2020 года особого карантинного режима.

Как передает Report, об этом говорится в решении Кабинета министров.

Согласно решению, разрешена деятельность нижеприведенных сфер:

1. деятельность правоохранительных, судебных органов, органов, предусматривающих военную службу, и адвокатская деятельность;

2. работа других государственных органов (учреждений), осуществляющих непрерывную деятельность;

3. деятельность учреждений здравоохранения и социального обслуживания, дезинфекционные услуги;

4. коммунальные услуги (вода, электроэнергия, газ, отопление, связь и телекоммуникация, бытовые отходы), мелиорация и водное хозяйство;

5. деятельность предприятий, осуществляющих бесперебойную деятельность, а также предприятий по производству, заготовке, снабжению, хранению и оптовой продаже продуктов питания;

6. деятельность аптек, продуктовых магазинов (кроме рынков и ярмарок), автозаправочных станций;

7. деятельность средств массовой информации;

8. охранные услуги.

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