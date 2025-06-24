Разработка Генерального плана города Нахчывана поручена британской компании

Разработка Генерального плана города Нахчывана поручена британской компании

Разработка Генерального плана города Нахчыван, являющаяся одним из основных направлений "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", поручена британской компании Chapman Taylor.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, директор компании Марселина Зелинска раскрыла ряд важных моментов, связанных с новым Генпланом.

Она отметила, что, учитывая перспективу открытия Зангезурского коридора, в будущем Нахчыван обладает потенциалом для приема большего количества людей.

"Мы считаем, что Нахчыван, возможно, обладает потенциалом для приема людей в количестве до двух раз больше его нынешнего населения. Если подходить, основываясь на реальности, рост и расширение города необходимы. По этой причине наша главная цель - расширить инфраструктурные возможности города и его общий потенциал. Параллельно на повестке дня стоит расширение охвата города и его административных границ", - подчеркнула Зелинска.