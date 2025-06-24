О нас

Разработка Генерального плана города Нахчывана поручена британской компании

Разработка Генерального плана города Нахчывана поручена британской компании Разработка Генерального плана города Нахчывана поручена британской компании
Внутренняя политика
24 июня 2025 г. 18:43
Разработка Генерального плана города Нахчывана поручена британской компании

Разработка Генерального плана города Нахчыван, являющаяся одним из основных направлений "Государственной программы социально-экономического развития Нахчыванской Автономной Республики на 2023-2027 годы", поручена британской компании Chapman Taylor.

Как сообщает нахчыванское бюро Report, директор компании Марселина Зелинска раскрыла ряд важных моментов, связанных с новым Генпланом.

Она отметила, что, учитывая перспективу открытия Зангезурского коридора, в будущем Нахчыван обладает потенциалом для приема большего количества людей.

"Мы считаем, что Нахчыван, возможно, обладает потенциалом для приема людей в количестве до двух раз больше его нынешнего населения. Если подходить, основываясь на реальности, рост и расширение города необходимы. По этой причине наша главная цель - расширить инфраструктурные возможности города и его общий потенциал. Параллельно на повестке дня стоит расширение охвата города и его административных границ", - подчеркнула Зелинска.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на азербайджанском языке Naxçıvan şəhərinin Baş planının hazırlanması Britaniya şirkətinə həvalə olunub

Другие новости из категории

На заседании Экономического совета обсуждалось предоставление нецифровизированных госуслуг в ASAN xidmət
ФотоНа заседании Экономического совета обсуждалось предоставление нецифровизированных госуслуг в ASAN xidmət
24 июня 2025 г. 18:34
Повышения радиационного фона на границе с Ираном не выявлено
Повышения радиационного фона на границе с Ираном не выявлено
24 июня 2025 г. 18:10
В Азербайджане не допустят изменения способа оплаты льготных квартир
В Азербайджане не допустят изменения способа оплаты льготных квартир
24 июня 2025 г. 18:07
В Мингячевире проведен осмотр территорий, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны Армении в 2020 году
ФотоВ Мингячевире проведен осмотр территорий, подвергшихся ракетному обстрелу со стороны Армении в 2020 году
24 июня 2025 г. 18:02
В рамках Рабочей группы по подготовке II Государственной программы по Великому позвращению созданы подгруппы
В рамках Рабочей группы по подготовке II Государственной программы по Великому позвращению созданы подгруппы
24 июня 2025 г. 17:33
В Геранбое на новом производственном объекте 200 человек обеспечены постоянными рабочими местами 
ФотоВ Геранбое на новом производственном объекте 200 человек обеспечены постоянными рабочими местами 
24 июня 2025 г. 16:33
Житель Гасанриза: В нашем селе созданы все условия для проживания
Житель Гасанриза: В нашем селе созданы все условия для проживания
24 июня 2025 г. 16:13
Вернувшимся в Гасанриз и Сарыджалы семьям вручены ключи от домов
ФотоВернувшимся в Гасанриз и Сарыджалы семьям вручены ключи от домов
24 июня 2025 г. 14:50
Ректор: Архитектурное наследие Западного Азербайджана систематически разрушалось
Ректор: Архитектурное наследие Западного Азербайджана систематически разрушалось
24 июня 2025 г. 12:58
В Азербайджане муниципалитетам предложены долгосрочные кредиты
В Азербайджане муниципалитетам предложены долгосрочные кредиты
24 июня 2025 г. 12:49

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi