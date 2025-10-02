Разоблачена группа лиц, создавших канал контрабанды лекарств и табака в Азербайджан

Разоблачена группа должностных лиц, создавших канал контрабанды лекарств и табака в Азербайджан.

Как сообщает Report, об этом говорится в совместном заявлении Генеральной прокуратуры и Государственного таможенного комитета.

Отмечается, что следствием установлены обоснованные подозрения в отношении инспектора 1-го отдела Билясуварского таможенного управления Государственного комитета Вюсала Гусейнова и инструктора-кинолога Объединения "Азертерминалкомплекс" Асифа Гаджимурадова, которые, по предварительному сговору с Этибаром Хатамли и гражданином Ирана Джафаром Резеяном, используя свое служебное положение, обеспечили перемещение вне таможенного контроля и передачу соответствующим лицам на территории Азербайджана не прошедших государственную регистрацию лекарственных средств, в том числе содержащие сильнодействующие и психотропные вещества, а также табачные изделия без акцизной марки из Ирана общей стоимостью 400 тыс. манатов.

На основании собранных первичных доказательств Вюсалу Гусейнову, Асифу Гаджимурадову, Джафару Резеяну и Этибару Хатамли были предъявлены обвинения по статьям 200-1.2.2, 200-1.2.3 (незаконный оборот лекарственных средств в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 206.3.2 (контрабанда в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 213-1.2.1, 213-1.2.3 (импорт товаров, подлежащих маркировке акцизной маркой, без такой маркировки, группой лиц по предварительному сговору в крупном размере), 234.4.1, 234.4.3 (незаконный оборот психотропных веществ в крупном размере группой лиц по предварительному сговору), 240.3.2 (незаконный оборот сильнодействующих веществ в крупном размере с целью сбыта) и 308.2 (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия) Уголовного кодекса АР.

По ходатайству следственного органа и представлению прокурора, осуществляющего процессуальное руководство предварительным расследованием, решением суда в отношении Вюсала Гусейнова, Асифа Гаджимурадова и Этибара Хатамли избрана мера пресечения в виде ареста, а в отношении Джафара Резеяна решением следственного органа избрана мера пресечения, не связанная с арестом.

В настоящее время по делу продолжаются следственные и оперативно-розыскные мероприятия.