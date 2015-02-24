Рази Нуруллаев: Али Керимли шантажировал своего советника

Баку. 24 февраля.REPORT.AZ/ Подавший в отставку из партии Народного фронта Азербайджана (ПНФА) Рази Нуруллаев провел пресс-конференцию.

Как сообщает Report, бывший заместитель председателя ПНФА по внешним связям Р.Нуруллаев сказал, что председатель партии набирает в ряды ПНФА молодых, а более пожилых членов партии отстраняет: "Сначала отстранили председателя Сураханской районной организации Вагифа Халыгова, а на его место назначили Бахруза Гасанли. Затем, во избежание недовольства, постарались все восстановить. На заседаниях руководство партии отдавало предпочтение обсуждению "лайков" в соцсети Facebook. Партия не должна заниматься такими мелкими вопросами. В Президиуме ПНФА есть люди, имеющие в Facebook 100-110 фальшивых профилей. Я не хочу называть сейчас их имена".

Р.Нуруллаев раскрыл также некоторые детали последней встречи с Али Керимли: "На этой встрече А.Керимли сказал, что якобы я работаю на власть. Даже будучи в рядах ПНФА я не демонстрировал лояльного поведения по отношению к властям, так будет и впредь. Когда касаешься каких-либо новшеств в стране, говорят, что ты продался властям. Затем он выразил недовольство из-за моей встречи с послами. Ему не хочется, чтобы кто-то, кроме него, встречался с представителями дипломатических корпусов. Мне кажется, что есть люди, передающие А. Керимли информацию о моей встрече с послами. По этому поводу я обратился к послам Великобритании и США, чтобы выяснить, с какими условиями информация передается А. Керимли. Все, кто покидал партию, в том числе Асеф Гулиев и Зарифа Махаддинова, подвергались шантажу. Он даже шантажировал своего советника видеозаписями интимного характера". Рази Нуруллаев добавил, что постарается, чтобы А.Керимли ушел из руководства партии.