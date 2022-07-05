Расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию

В Азербайджане расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию.

В Азербайджане расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию.

Как сообщает Report , в связи с этим предлагается внести поправку в закон "Об обязательном страховании".

Так, предлагается внести в информационную систему по обязательному страхованию сведения о количестве пассажирских мест в автомобиле, сведения о государственной регистрации прав из государственного реестра недвижимого имущества, сведения, отраженные в водительском удостоверении, сведения из договора об аренде или предоставлении иных прав на недвижимое имущество и транспортное средство, либо отраженные в доверенности на право пользования или распоряжения транспортным средством.