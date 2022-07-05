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Расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию

Расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию В Азербайджане расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию.
Внутренняя политика
5 июля 2022 г. 20:00
Расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию

В Азербайджане расширяется перечень сведений, подлежащих включению в информационную систему по обязательному страхованию.

Как сообщает Report, в связи с этим предлагается внести поправку в закон "Об обязательном страховании".

Так, предлагается внести в информационную систему по обязательному страхованию сведения о количестве пассажирских мест в автомобиле, сведения о государственной регистрации прав из государственного реестра недвижимого имущества, сведения, отраженные в водительском удостоверении, сведения из договора об аренде или предоставлении иных прав на недвижимое имущество и транспортное средство, либо отраженные в доверенности на право пользования или распоряжения транспортным средством.

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Версия на азербайджанском языке İcbari sığortalar üzrə informasiya sisteminə daxil ediləcək məlumatların siyahısı genişləndirilir

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