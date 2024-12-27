Рашад Набиев: Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что имело место внешнее вмешательство в работу самолета

Сразу после крушения самолета "Embraer 190", принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), по поручению президента Ильхама Алиева была создана специальная комиссия. Члены комиссии выехали в город Актау для детального изучения обстоятельс

Обломки и показания свидетелей дают основания полагать, что имело место внешнее вмешательство в работу самолета AZAL, разбившегося 25 декабря недалеко от казахстанского Актау.

Как сообщает Report, об этом журналистам заявил министр цифрового развития и транспорта Рашад Набиев.

По его словам, сразу после крушения самолета "Embraer 190", принадлежащего авиакомпании "Азербайджанские Авиалинии" (AZAL), по поручению президента Ильхама Алиева была создана специальная комиссия. Члены комиссии выехали в город Актау для детального изучения обстоятельств аварии и состояния пострадавших. Они осмотрели место происшествия и встретились с пострадавшими гражданами Азербайджана и других стран.

Министр отметил, что пострадавшие пассажиры и выжившие бортпроводники сообщили, что слышали звук взрыва над Грозным: "Один из бортпроводников получил ранение руки. Также, по кадрам из социальных сетей и СМИ, видно, что одна женщина получила травмы руки и ноги. На крыле самолета обнаружены отверстия, а внутри воздушного судна зафиксированы повреждения фюзеляжа и следы от осколков. Пострадавшие граждане России также сообщили, что слышали три взрыва над Грозным. По их словам, звуки взрывов доносились снаружи, после чего что-то ударило по самолету".

По словам министра, после аварии в прессе указывалась версия о столкновении самолета с птицами. "Однако предварительные заключения экспертов указывают на наличие внешнего вмешательства. Об этом свидетельствуют вид обломков самолета на земле и показания очевидцев. Тип оружия, использованного при вмешательстве, будет установлен следствием", - отметил Набиев.

Министр также добавил, что при анализе траектории полета самолета можно увидеть, что он изменил курс на Актау через Махачкалу: "Кроме этого, следствие установит по какой причине пилот принял решение об аварийной посадке. Также предстоит прояснить вопрос с отключением GPS на борту самолета".

Рашад Набиев отметил, что как местные, так и международные эксперты высоко оценили действия экипажа, который проявил героизм и совершил оптимальную посадку, благодаря чему удалось спасти многих пассажиров на борту. "Азербайджан, воспользовавшись своим правом, привлек международных консультантов к процессу расследования и уже установил контакты с ними", - подчеркнул министр.

По его словам, два специалиста компании "Embraer" находятся на месте происшествия и работают в составе следственной группы. Также завтра к расследованию присоединятся специалисты из Бразилии.

Он подчеркнул, что казахстанские официальные лица ссылаются на версию о взрыве кислородного баллона, выдвинутую диспетчером в Ростове. "Мы считаем, что необходимо проверить достоверность этой информации, так как она предоставлена заинтересованной стороны. Вместе с тем факты, такие как звуки взрывов, доносившиеся снаружи самолета, опровергают эту версию".

25 декабря самолет Embraer авиакомпании Azerbaijan Arilines, следовавший из Баку в Грозный, потерпел крушение недалеко от казахстанского города Актау. На борту самолета находились 62 пассажира, среди которых 37 граждан Азербайджана, 16 - России, 6 - Казахстана и 3 - Кыргызстана, а также пять членов экипажа. В результате происшествия погибли 38 пассажиров, выжили - 29.