​Рамиз Рзаев: Наша деятельность укрепляет веру в судебную власть

Баку. 26 мая. REPORT.AZ/ Приоритетным вопросом для нас всегда являлось внедрение положений Европейской конвенции по защите прав человека и основных свобод и прецедентного права Европейского суда по правам человека. Верховным судом принято специальное пленарное решение по применению национальными судами опыта конвенции и прецедентного права Европейского суда. Это решение сыграло важную роль в сфере применения национальными судами прецедентного права при рассмотрении дел. Как сообщает Report, об этом заявил председатель Верховного суда, член судебно-правового совета (СПС) Рамиз Рзаев во время выступления на международной конференции "Роль судебных органов в демократическом обществе", посвященной 10-летию деятельности СПС.

Р.Рзаев в качестве положительной тенденции отметил, что в последнее время улучшилось оформление судебных решений, участились случаи обоснования судебных решений со ссылкой на нормы международных конвенций, прецедентное право Европейского суда по правам человека: "Поэтому изучение применения конвенции и прецедентного права постоянно должно сохраняться в центре внимания".

Р.Рзаев также отметил, что за "Электронным судом" будущее судов Азербайджана: "Совершенствование судебной системы - длительный процесс и, учитывая современные тенденции развития, требуется постоянно работать в этой сфере. Наша деятельность укрепляет веру в судебную власть, доверие к ней. Главной целью является обеспечение законной и справедливой защиты прав человека, утвержденных в Конституции Азербайджанской Республики".