Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджана

Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджанской Республики.

По полученной Report информации, соответствующий Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Отметим, что 14 октября Бакинский суд Сабаильского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений Рамиза Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

Напомним, Рамиз Мехтиев занимал пост руководителя Администрации Президента Азербайджана в 1995–2019 годах, а в 2019–2022 годах был президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).