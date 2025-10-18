Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости
    Ильхам Алиев Путь к Победе Национальный градостроительный форум День восстановления независимости

    Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджана

    Внутренняя политика
    • 18 октября, 2025
    • 16:13
    Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджана

    Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджанской Республики.

    По полученной Report информации, соответствующий Указ подписал президент Азербайджана Ильхам Алиев.

    Отметим, что 14 октября Бакинский суд Сабаильского района принял решение по уголовному делу в отношении Рамиза Мехтиева. Суд удовлетворил ходатайство следствия и избрал в отношении обвиняемого в совершении особо тяжких преступлений Рамиза Мехтиева меру пресечения в виде домашнего ареста сроком на четыре месяца.

    Рамиз Мехтиев обвиняется по статьям 278.1 (действия, направленные на захват государственной власти), 274 (государственная измена) и 193-1.3.2 (легализация имущества, добытого преступным путем) Уголовного кодекса Азербайджанской Республики.

    Напомним, Рамиз Мехтиев занимал пост руководителя Администрации Президента Азербайджана в 1995–2019 годах, а в 2019–2022 годах был президентом Национальной академии наук Азербайджана (НАНА).

    Рамиз Мехтиев Совет безопасности указ
    Ramiz Mehdiyev Təhlükəsizlik Şurasının üzvlüyündən azad edilib

    Последние новости

    16:56

    Азербайджан увеличил производство клея на 39%

    Промышленность
    16:27

    В давке на церемонии прощания с экс-премьером Кении пострадали сотни человек

    Другие страны
    16:18

    В Бангладеш из-за пожара в столичном аэропорту приостановлены полеты

    Другие страны
    16:13

    Рамиз Мехтиев освобожден от членства в Совете безопасности Азербайджана

    Внутренняя политика
    16:12

    Экипаж атакованного вблизи Йемена судна эвакуирован

    Другие страны
    16:03

    Назначен новый первый зампредседателя ANAMA

    Внутренняя политика
    16:01

    В Гусаре автомобиль опрокинулся в канал, 5 человек получили ранения

    Происшествия
    15:49

    Представители КНР и США договорились о проведении нового раунда консультаций

    Другие страны
    15:35

    Самолет Air China экстренно сел в Шанхае

    Другие страны
    Лента новостей