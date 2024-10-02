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Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США

Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США Азербайджан будет представлен на 31-м Симпозиуме по международному праву и религии на тему "Свобода религии - средство построения мира", которое пройдет с 3 по 9 октября в Прово (США).
Внутренняя политика
2 октября 2024 г. 15:58
Рамин Мамедов примет участие в Симпозиуме по международному праву и религии в США

Азербайджан будет представлен на 31-м Симпозиуме по международному праву и религии на тему "Свобода религии - средство построения мира", которое пройдет с 3 по 9 октября в Прово (США).

Как сообщает Report, в симпозиуме, организованном Международным центром исследования права и религии Университета Бригама Янга совместно с Фондом Стирлинга, примет участие председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Азербайджана Рамин Мамедов.

Он также будет присутствовать на мероприятии, организованном 3-4 октября Фондом Стирлинга для представителей правительства, экспертов научно-исследовательских институтов, руководителей религиозных общин и организаций гражданского общества.

9 октября Р. Мамедов проведет встречу с руководством Фонда Стирлинга.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov ABŞ-də Beynəlxalq Hüquq və Din Simpoziumuna qatılacaq

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