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Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20

Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20 Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20, который состоится в Бразилии 19-22 августа.
Внутренняя политика
19 августа 2024 г. 10:17
Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20, который состоится в Бразилии 19-22 августа.

Об этом сообщили Report в Комитете.

В повестку форума включены темы, связанные с устойчивым развитием, борьбой с бедностью, реформами глобального управления, разрешением конфликтов, глобальные экономические вопросы, продовольственная безопасность и изменение климата.

Межрелигиозный форум G20 проводится ежегодно с 2014 года, в этом году ожидается участие около 300 гостей.

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Версия на азербайджанском языке Ramin Məmmədov G20 Dinlərarası Forumda iştirak edəcək

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