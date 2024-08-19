Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20, который состоится в Бразилии 19-22 августа.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов примет участие в Межрелигиозном форуме G20, который состоится в Бразилии 19-22 августа.

Об этом сообщили Report в Комитете.

В повестку форума включены темы, связанные с устойчивым развитием, борьбой с бедностью, реформами глобального управления, разрешением конфликтов, глобальные экономические вопросы, продовольственная безопасность и изменение климата.

Межрелигиозный форум G20 проводится ежегодно с 2014 года, в этом году ожидается участие около 300 гостей.