Рамин Мамедов посетил мечети и побеседовал с религиозными деятелями

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Мустафа Каздал" в Гусаре и мечеть в селе Гасангала.

Председатель Государственного комитета по работе с религиозными организациями Рамин Мамедов посетил мечеть "Мустафа Каздал" в Гусаре и мечеть в селе Гасангала.

Как сообщает Report, в ходе встречи с религиозными деятелями председатель комитета подчеркнул, что в Азербайджане достигнут высокий уровень регулирования государственно-религиозных отношений, в стране с уважением относятся ко всем религиям.

Он также отметил важную роль государственной поддержки в успешном выполнении обязанностей, возложенных на религиозных деятелей.

На встрече была также обсуждена роль религиозных деятелей в процессе религиозного просвещения и трудности, с которыми сталкиваются религиозные общины.