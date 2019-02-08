Названы районы, на сотрудников полиции которых чаще всего поступают жалобы

Баку. 8 февраля. REPORT.AZ/ "Деятельность органов внутренних дел обеспечивает общественный покой и безопасность, а граждане живут в мире и безопасности".

По сообщению Report, об этом говорится в статье заведующего отдела по работе с документами и обращениями граждан Сулеймана Исмаилова.

В статье отмечается, что вопрос рассмотрения обращений граждан МВД республики находится под пристальным вниманием.

По его словам, 27% обращений, связанных с работой сотрудников полиции, посвящены расследованию фактов мошенничества, допущенных отдельными лицами:

"В целом, жалоб на работу полиции поступило больше из Бинагадинского, Хатаинского, Хазарского, Наримановского, Насиминского и Ясамальского районов Баку, а также Ширванского, Джалилабадского, Геранбойского, Гёйчайского, Гёйгёльского, Исмаиллинского, Газахского, Нефтчалинского, Саатлинского, Сальянского, Сиязаньского, Шабранского, Шамкирского, Тертерского, Ярдымлинского и Закатальского районов".