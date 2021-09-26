О нас
Report Georgia
Аудио новости

Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе

Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.
Внутренняя политика
26 сентября 2021 г. 13:40
Пусть каждый вывесит флаг Азербайджана на своем балконе

Завтра первая годовщина начала Отечественной войны.

Как передает Report, ежегодно 27 сентября в Азербайджане будет отмечаться как День памяти в дань уважения памяти шехидов, отдавших свои жизни за свободу азербайджанских земель в 44-дневной войне.

Страна готовится к Дню памяти уже несколько дней. На балконах зданий на некоторых улицах и проспектах Баку в рамках подготовки к завтрашнему дню уже вывешены флаги.

Призываем всех граждан Азербайджана присоединиться к этой акции. В годовщину 44-дневной войны каждый может проявить солидарность, вывесив на балконе флаг, как и в период боевых действий.

Отметим, что на территории всей страны в 12:00 память шехидов будет почтена минутой молчания.

Подпишитесь на нашу страницу в Facebook
Версия на азербайджанском языке Sabah hər kəs eyvanından bayraq assın

Другие новости из категории

Завтра будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов Баку
Завтра будет ограничено движение на ряде улиц и проспектов Баку
26 сентября 2021 г. 14:34
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
Ильхам Алиев выступит с обращением к азербайджанскому народу
26 сентября 2021 г. 12:16
Баку готовится ко Дню памяти
ФотоБаку готовится ко Дню памяти
25 сентября 2021 г. 18:03
Депутат: Ильхам Алиев на ГА ООН призвал международные организации отреагировать на армянский вандализм
Депутат: Ильхам Алиев на ГА ООН призвал международные организации отреагировать на армянский вандализм
24 сентября 2021 г. 19:37
В Азербайджане возобновляется деятельность кинотеатров
В Азербайджане возобновляется деятельность кинотеатров
24 сентября 2021 г. 18:02
В бакинском метро открылась фотовыставка, посвященная Карабаху
ФотоВ бакинском метро открылась фотовыставка, посвященная Карабаху
24 сентября 2021 г. 11:24
День памяти отметят в Азербайджане 27 сентября
День памяти отметят в Азербайджане 27 сентября
23 сентября 2021 г. 17:58
На строительство дома для инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов
На строительство дома для инвалидов войны в Нахчыване выделен 1 млн манатов
23 сентября 2021 г. 16:22
Скончался активист партии Ени Азербайджан 90-х годов
Скончался активист партии "Ени Азербайджан" 90-х годов
23 сентября 2021 г. 14:15
Обсуждено снабжение электричеством и отоплением стратегических объектов в Шуше
Обсуждено снабжение электричеством и отоплением стратегических объектов в Шуше
22 сентября 2021 г. 16:20

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi