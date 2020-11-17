Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в instagram сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения.

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в instagram сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с Днем национального возрождения, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви и счастья! Сегодня всех нас объединяют самые светлые, теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Да будут вечными солидарность азербайджанского народа и наша государственная независимость! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир, благополучие и безопасность! Пусть Всевышний бережет наш народ и нашу Родину!".