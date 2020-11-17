О нас
Report Georgia
Аудио новости

Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения

Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в instagram сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения.
Внутренняя политика
17 ноября 2020 г. 16:35
Мехрибан Алиева сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения
Мехрибан Алиева
0 : 00
0 : 00

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева на своей странице в instagram сделала публикацию в связи с Днем национального возрождения.

Как сообщает Report, в публикации говорится:

"Искренне поздравляю весь азербайджанский народ с Днем национального возрождения, желаю каждому нашему соотечественнику крепкого здоровья, любви и счастья! Сегодня всех нас объединяют самые светлые, теплые чувства к нашей Родине, гордость за нее, за ее успехи, достижения и победы! Да будут вечными солидарность азербайджанского народа и наша государственная независимость! Пусть в Азербайджане всегда господствуют мир, благополучие и безопасность! Пусть Всевышний бережет наш народ и нашу Родину!".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Mehriban Aliyeva congratulates people on National Revival Day
Версия на азербайджанском языке Mehriban Əliyevadan Milli Dirçəliş Günü münasibəti ilə paylaşım

Новости партнеров

Самое читаемое

Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
Арутюнян: 1 500 армянских солдат бежали от нескольких десятков азербайджанцев
11 ноября 2020 г. 19:35
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
В Ереван прибыли еще восемь самолетов с российскими миротворцами
11 ноября 2020 г. 19:24
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
Звезды-азербайджанцы, которые не разделили с народом радость победы
12 ноября 2020 г. 16:32
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
Начальник Главного управления полиции Баку освобожден от занимаемой должности
14 ноября 2020 г. 13:42
Выявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
ФотоВыявлены новые факты об использовании Арменией иностранных наемников
15 ноября 2020 г. 10:30
Командир корпуса армянской армии подал в отставку
Командир корпуса армянской армии подал в отставку
11 ноября 2020 г. 18:50
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
Жером Ламбер о неверном произношении названия Шуши официальными лицами Франции 
13 ноября 2020 г. 17:01
В Шуше и Ханкенди заработала азербайджанская мобильная связь
В Шуше и Ханкенди заработала азербайджанская мобильная связь
12 ноября 2020 г. 02:03
Ильхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медцентре № 1
ФотоИльхам Алиев и Мехрибан Алиева встретились с военнослужащими, проходящими лечение в Клиническом медцентре № 1
11 ноября 2020 г. 21:49
В Баку полиция задержала водителя, нарушившего комендантский час, открыв стрельбу
В Баку полиция задержала водителя, нарушившего комендантский час, открыв стрельбу
12 ноября 2020 г. 04:03

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi